Japonya, şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan afeti ile mücadele ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Yağışlardan etkilenen 19 bölgede yaklaşık 6 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

2014 yılında 77 kişinin öldüğü sel felaketini yaşayan Japonya'nın başı yine sel ve heyelanla dertte.



Ada ülkesi Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Ekipler kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hayatını kaybedenleri sayısı da her geçen saat artıyor.



Yetkiller can kaybı sayısının 85'e yükseldiğini, 6 kişinin durumunun kritik olduğunu en az 58 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.



Sel ve toprak kaymalarında can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı. Okayama'da binden fazla kişi binaların çatılarında mahsur kaldı. 17 demiryolu işletmecisi selden etkilenen bölgelerde 56 hatta seferleri durdurdu.



Yağışlardan etkilenen 19 bölgede yaklaşık 6 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı. Çok sayıda şehirde elektrik ve suyun kesik olduğu belirtiliyor.



Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, genişletilen arama kurtarma çalışmalarına, 54 bin kişilik sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığını duyurdu.



Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi de tahliye merkezlerine nakledilenlerin sayısının 30 bini geçtiğini açıkladı.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe de afet nedeniyle Tokyo'da olağanüstü toplantı düzenledi. Can kaybının 100'ü aşmasından endişe ediliyor.