Japonya'da parti başkanlığı için yapılan seçimlerde Japonya'da Başbakan Şinzo Abe, rakibi Şigeru İşiba'yı geride bıraktı. Abe, yeniden Liberal Demokratik Parti başkanlığına seçildi.

Japonya'da 2012'den beri Liberal Demokrat Parti'nin liderliğini yürüten ve başbakanlık koltuğunda oturan Şinzo Abe, partisinin başkanlığına yeniden seçildi.



63 yaşındaki Abe 807 oyun yüzde 70'ini alarak rakibi Şigeru Işiba'yı geride bıraktı. Abe, 553 oy aldı.



Abe, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Şimdi anayasa değişikliğini ele almanın zamanı." dedi. "Gelin yeni bir Japonya için hep birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.



Şinzo Abe, en uzun süre Başbakanlık koltuğunda oturan isim olma yolunda ilerliyor.



i Abe, Eylül 2021'e kadar başbakanlık koltuğunda kaldığı takdirde en uzun süre Başbakan olan Taro Katsura'nın 2886 gününü geride bırakacak.





ulusal.com.tr