Japonya'da şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 156'e yükseldi. Yetkililer, ülkenin son 36 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduklarını söylüyor.

Perşembe gününden bu yana Japonya'nın batısı Temmuz ayı ortalamasının üç katı yağış aldı.



Şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 156'e yükseldi, 63 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.



Hiroşima ve çevresindeki alanlarda yağışlarla birlikte nehirler taştı. Ölümlerin büyük bölümü Hiroşima çevresinde meydana geldi.



Yetkililer, ülkenin son 36 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduklarını söylüyor.



Yağmurun şiddetini artırmasıyla yaklaşık 5 milyon kişiye evlerini terk etmeleri ve daha güvenli bölgelere gitmeleri yönünde uyarılar yapılmıştı. Ancak birçok kişi evinde kalmayı tercih etmişti.



Arama kurtarma çalışmalarına 70 bini aşkın polis, itfaiyeci ve sivil savunma görevlisi katıldı.



Kurtarma ekipleri, tek tek evleri gezerek, mahsur kalan var mı diye bakıyor.



Japonya Başbakanı Shinzo Abe de felaket nedeniyle yurtdışı gezilerini iptal etti.



ulusal.com.tr