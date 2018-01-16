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Japonya'da yanlış füze alarmı

Ülkenin resmi televizyonu NHK, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden füze fırlatıldığı yönünde yanlış haber yayınladı

Japonya'da yanlış füze alarmı

Japonya resmi televizyonu NHK, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden füze fırlatıldığına dair yanlış haber verdi.

Kyodo ajansının haberine göre, NHK, internet sitesi ve telefon uygulaması üzerinden yanlışlıkla yayınladığı haberde, "Kuzey Kore'nin muhtemelen yerel saatle 18.55'te füze fırlatmış olabileceğini" açıkladı.

Yaklaşık 10 dakika içerisinde hatasını düzelten NHK, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yanlış füze alarmı nedeniyle özür diledi.

Hawaii'de, 13 Ocak'ta, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı vatandaşlar arasında panik yaratmıştı. Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir." bilgisi gönderilmişti.

Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken olayın soruşturulduğunu söylemişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kuzey kore #japonya #balistik füze
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