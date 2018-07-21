Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD'nin otomobil ithalatına yönelik yüksek gümrük tarifelerinin yalnızca ABD ekonomisine değil, küresel ekonomiye de zarar vereceğini söyledi. Japonya'nın Amerikan ekonomisine büyük katkıları olduğunu ifade eden Abe, kısıtlamaların olumsuz sonuçlar getireceğini belirtti.

Daha önce ABD Ticaret Bakanlığını uyaran Japonya Başbakanı "Bunu her zaman sürdüreceğiz" dedi ve ABD'nin otomobil ithalatına uyguladığı yüksek gümrük tarifelerini eleştirdi.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD'nin otomobil ithalatına yönelik yüksek gümrük tarifelerinin yalnızca ABD ekonomisine değil, küresel ekonomiye de zarar vereceğini belirtti.



Şinzo Abe "Karşılıklı olarak uygulanan ticari kısıtlamaların kimseye faydası olmadığını" kaydetti. ABD'de satılan Japon araçlarının büyük kısmının kendi ülkesinde üretildiğine dikkati çekti.



Abe, "Kısıtlayıcı tedbirler konulduğunda, bu istihdam kaybolacak ve sadece ABD ekonomisine değil, aynı zamanda dünya ekonomisine de büyük zarar verecek." dedi.



Japonya'nın ABD ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Abe "Japonya'nın otomobil ve otomobil parçası sanayisi, Amerika'nın ulusal güvenliğini asla tehdit etmedi ve asla etmeyecek." diye ekledi.



ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanması kararını imzalamıştı.



ulusal.com.tr