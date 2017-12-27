Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile biraraya geldi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Trump'ın Kudüs kararına tepki de dile getirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, İsrail ve Filistin'deki temaslarından bir gün sonra Ürdün'e geçti, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile bir araya geldi.Japonya ve Ürdün ilişkilerini değerlendiren ikili, Donald Trump'ın Kudüs kararına tepkilerini de dile getirdlier.Japonya Dışişleri Bakanı Kono, görüşmede ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını ve kentin statüsüne doğrudan müzakereler yoluyla karar verilmesi gerektiğini söyledi.Kono ayrıca ülkesinin ABD'nin Kudüs kararını takip etmeyeceğini ve İsrail-Filistin sorununda 'iki devletli çözümü' desteklediklerini ifade etti.Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de söz konusu adımı 'uluslararası kanunların ihlali' olarak gördüklerini ifade etti."Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen tek taraflı tüm uygulamaları hükümsüz kabul eden uluslararası kararlara uyulması gerekiyor" diyen Safadi, "uluslararası topluma 1967 sınırlarına bağlı olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'i tanıma" daveti yaptı.