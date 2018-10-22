Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, 87 milyon kullanıcının bilgilerinin rızalarının dışında kullanılmasına yol açan güvenlik açığındaki sorumluluğu nedeniyle Facebook'a uyarıda bulundu.

Japonya'da Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'u kişisel veri güvenliği konusunda uyardı.



Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, hükümete bağlı Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, Facebook'a, bu yılın başında veri analiz firması Cambridge Analytica'nın 87 milyon kullanıcının bilgilerini rızaları dışında kullanmasına yol açan güvenlik açığındaki sorumluluğu nedeniyle uyarıda bulundu.



Komisyon, sızıntıyla ilgili İngiliz yetkililerle iş birliği içinde yürüttüğü soruşturma sonunda, Facebook'un kişisel veri güvenliği yönetiminin ve kullanıcılarına bu konuda yaptığı bilgilendirmelerin yetersiz olduğuna hükmetti.



Komisyon, 100 bine yakın Japon kullanıcının veri sızıntısından mağdur olmuş olabileceğini belirtti.



Komisyon, Facebook'a gönderdiği talimatta, benzer problemlerin yaşanmaması için gerekli önlemleri almasını, kullanıcıların veri güvenliği hakkında gereğince bilgilendirilmesini ve sızıntıya konu açabilecek işlevsiz kişisel verilerin silinerek ortadan kaldırılmasını talep etti.



Komisyon ayrıca eylül ayında 29 milyon kullanıcının verilerinin çalınmasına sebep olan güvenlik açığıyla ilgili olarak da şirketten açıklama talep etti.



Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, kanunlar uyarınca şirketlere yönelik uyarı ve idari emir yayımlayabiliyor.



Cambridge Analytica skandalı



Nisan ayında Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.



Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.