Japonya kavruluyor! Sıcak çarpması 18 can aldı, 8 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası felakete dönüştü. Ülke genelinde 1 haftada 18 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybederken, 8 bin 603 kişi hastaneye kaldırıldı. En çok etkilenenler ise yaşlı nüfus oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Japonya kavruluyor! Sıcak çarpması 18 can aldı, 8 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldı
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Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı tarafından açıklanan verilere göre, 16-22 Haziran tarihleri arasında ülkede aşırı sıcaklara bağlı olarak en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastanelere kaldırılan kişi sayısı ise 8 bin 603 olarak açıklandı.

Ajans verilerine göre, en fazla vakanın görüldüğü eyaletler sırasıyla 896 kişi ile Tokyo, 706 kişi ile Aichi ve 648 kişi ile Saitama oldu. Bu bölgelerde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte acil yardım taleplerinde ciddi artış yaşandı.

YAŞLILAR AĞIR RİSK ALTINDA

Sıcak çarpmasına maruz kalan vakaların büyük bir kısmını yaşlılar oluşturdu. Ajansın verilerine göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplam vakaların yüzde 61,8’ine tekabül eden 5 bin 316 kişilik bir oranla en çok etkilenen grup oldu.

Söz konusu dönemde hastaneye kaldırılanlardan 210’unun 3 haftadan uzun süreli tedavi gerektiren ciddi vakalar olduğu, 3 bin 32 kişinin ise orta derecede tedavi gerektiren durumlar yaşadığı belirtildi. Kalan hastaların büyük bölümü ise kısa süreli müdahaleyle taburcu edildi.

Japonya’da 17 Haziran’da ülke genelindeki 914 ölçüm noktasının 65’inde hava sıcaklığı 35 dereceyi aştı. 19 Haziran’da Gifu’da 36,9; Gunma ve Oita'da 36,7; Kochi’de ise 36,5 derece sıcaklık ölçüldü. Bu değerler, son yılların en tehlikeli haziran sıcaklıkları arasında yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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