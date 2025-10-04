Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem!

Japonya’da gece yarısı meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) verilerine göre, merkez üssü Fukushima eyaleti açıkları olan 5,7 büyüklüğündeki sarsıntı yerel saat ile 00.21’de kaydedildi. Depremin 50 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Fukushima’nın yanı sıra Miyagi, İbaraki ve Tochigi eyaletleriyle birlikte başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen deprem, bölge halkını sokağa döktü. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, sarsıntının tsunami riski oluşturmadığını duyurdu. Depremden etkilenen bölgelerde halkın kısa süreli panik yaşadığı aktarıldı.