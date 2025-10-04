Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem!

Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saat 00.21’de kaydedilen depremin Fukushima açıklarında 50 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı Tokyo dahil birçok bölgede hissedilirken, tsunami riski bulunmadığı bildirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem!
Yayınlanma:

Japonya’da gece yarısı meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) verilerine göre, merkez üssü Fukushima eyaleti açıkları olan 5,7 büyüklüğündeki sarsıntı yerel saat ile 00.21’de kaydedildi. Depremin 50 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Fukushima’nın yanı sıra Miyagi, İbaraki ve Tochigi eyaletleriyle birlikte başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen deprem, bölge halkını sokağa döktü. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, sarsıntının tsunami riski oluşturmadığını duyurdu. Depremden etkilenen bölgelerde halkın kısa süreli panik yaşadığı aktarıldı.

3 ilçede 24 saat sürecek su kesintisi!3 ilçede 24 saat sürecek su kesintisi!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

japonya deprem
Günün Manşetleri
Genel merkez yöneticileri ifadeye çağrılacak
Trafik kurallarını ihlal edenler ne kadar ödeyecek?
“Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz”
65 yaş üstüne tapuda sağlık raporu şartı mı geliyor?
Suç işleyen çocuklara ağır ceza geliyor!
10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
900 milyon liralık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar
Hamas, Trump’ın Gazze planına cevap verdi
Çok Okunanlar
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisi Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisi
Konut kredilerinde büyük fark! Konut kredilerinde büyük fark!
Parası bankada olanlar dikkat! Parası bankada olanlar dikkat!
Meteoroloji’den kırmızı alarm! Meteoroloji’den kırmızı alarm!
Altın fiyatları el yakıyor! Altın fiyatları el yakıyor!