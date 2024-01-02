Japonya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde ki depremde 50'den fazla bina kısmen veya tamamen yıkıldı. Çok sayıda bina alevlere teslim oldu.



Yılın ilk gününde Japonya'da yaşanan depremin ayrıntılarını Japonya Ulusal Kanal temsilcisi Seval Yurtçiçek Özaydın aktardı.

"Ulaşım elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlar tamamen kesintiye uğradı. Yaklaşık 33 bin eve elektrik ve su verilemedi. Tüm ulaşım sistemleri durdu ve bugün öğleden sonra bir çoğu aktif hale geldi."

Japonya'da deprem bilinci ilkokul sıralarından çocuklara veriliyor. Deprem dayanıklı mühendislik çalışmalarda da Japon ahlakı öne çıkıyor. Bu nedenle deprem esnasında en güvenli önlemin evlerden çıkmamak olduğu belirtiliyor.

"Bildiğimiz tek şey var evlerde güvendeyiz ve yapılması gerekenleri bize anlattılar biz bunları öğrendik. biz bunları uyguladığımız zaman en az can ve mal kaybı ile atlatabileceğimizi biliyoruz."

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da Ulusal Kanal'da Japonya ile Türkiye'yi karşılaştırdı.

Prof. Dr. Ersoy, "Türkiye depreme karşı jeolojik zemine uygun yapı stoğu oluşturmalı" dedi.

"1 yılda Türkiye'de meydana gelen deprem sayısı 24 bin civarında 2'den büyük depremleri kastediyorum. Bu işin çözümü zeminin jeolojik yapısına uygun bir yapı stoğu oluşturmaktır."