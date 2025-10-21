Japonya’da tarihi dönüm noktası: Takaiçi Sanae ülkenin ilk kadın başbakanı oldu

Japonya’da uzun yıllardır erkek liderlerin egemen olduğu siyasi arenada tarihi bir gelişme yaşandı. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP)’nin bu ay gerçekleştirdiği liderlik seçimlerinde zafer kazanan Takaiçi Sanae, bugün mecliste yapılan oylamada 237 oy alarak ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi.

Japan Times gazetesinin haberine göre, mecliste düzenlenen oturumda Japonya’nın yeni başbakanını belirlemek için milletvekilleri sandık başına gitti. Yapılan oylamada Takaiçi Sanae, rakibi Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko’nun 149 oyuna karşı üstünlük sağlayarak yeni başbakanlık görevine getirildi.

LDP’DE LİDERLİK DEĞİŞİMİ VE YENİ DÖNEM

Liberal Demokrat Parti, Japon siyasetinde onlarca yıldır istikrarın simgesi olarak görülüyordu. Ancak geçtiğimiz temmuz ayında yapılan Danışman Meclisi seçimleri, partinin geleceğini kökten etkileyen sonuçlar doğurdu. O seçimlerde LDP ve koalisyon ortağı Komeito, parlamentodaki çoğunluğunu kaybedince siyasi dengeler değişti.

Bu gelişmenin ardından Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, hem Başbakanlık hem de LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etti. İşiba’nın istifasının ardından parti içi yarışta öne çıkan isim ise kabinede farklı dönemlerde görev almış olan, özellikle Ekonomi Güvenliği Bakanlığı dönemindeki performansıyla dikkat çeken Takaiçi Sanae oldu.

“İLK KADIN BAŞBAKAN” TAKAIÇİ SANAE TARİHE GEÇTİ

64 yaşındaki Takaiçi Sanae, Japonya tarihinde “ilk kadın başbakan” unvanını kazanan isim olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Japon kamuoyunda uzun süredir popüler bir figür olarak bilinen Takaiçi, liderlik yarışında da “kamuoyunda en çok destek gören isim” olarak öne çıkmıştı.