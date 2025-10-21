Japonya’da tarihi dönüm noktası: Takaiçi Sanae ülkenin ilk kadın başbakanı oldu

Japonya’da siyaset sahnesinde tarih yazıldı. İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) yeni lideri Takaiçi Sanae, mecliste yapılan oylama sonucunda ülkenin ilk kadın başbakanı seçilerek Japonya tarihinde bir ilke imza attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Japonya’da tarihi dönüm noktası: Takaiçi Sanae ülkenin ilk kadın başbakanı oldu
Yayınlanma:

Japonya’da uzun yıllardır erkek liderlerin egemen olduğu siyasi arenada tarihi bir gelişme yaşandı. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP)’nin bu ay gerçekleştirdiği liderlik seçimlerinde zafer kazanan Takaiçi Sanae, bugün mecliste yapılan oylamada 237 oy alarak ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi.

Japan Times gazetesinin haberine göre, mecliste düzenlenen oturumda Japonya’nın yeni başbakanını belirlemek için milletvekilleri sandık başına gitti. Yapılan oylamada Takaiçi Sanae, rakibi Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko’nun 149 oyuna karşı üstünlük sağlayarak yeni başbakanlık görevine getirildi.

LDP’DE LİDERLİK DEĞİŞİMİ VE YENİ DÖNEM

Liberal Demokrat Parti, Japon siyasetinde onlarca yıldır istikrarın simgesi olarak görülüyordu. Ancak geçtiğimiz temmuz ayında yapılan Danışman Meclisi seçimleri, partinin geleceğini kökten etkileyen sonuçlar doğurdu. O seçimlerde LDP ve koalisyon ortağı Komeito, parlamentodaki çoğunluğunu kaybedince siyasi dengeler değişti.

Bu gelişmenin ardından Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, hem Başbakanlık hem de LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etti. İşiba’nın istifasının ardından parti içi yarışta öne çıkan isim ise kabinede farklı dönemlerde görev almış olan, özellikle Ekonomi Güvenliği Bakanlığı dönemindeki performansıyla dikkat çeken Takaiçi Sanae oldu.

“İLK KADIN BAŞBAKAN” TAKAIÇİ SANAE TARİHE GEÇTİ

64 yaşındaki Takaiçi Sanae, Japonya tarihinde “ilk kadın başbakan” unvanını kazanan isim olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Japon kamuoyunda uzun süredir popüler bir figür olarak bilinen Takaiçi, liderlik yarışında da “kamuoyunda en çok destek gören isim” olarak öne çıkmıştı.

Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosuKâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosuEkonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı: 26 bin 673 yeni sağlık personeli alınacakResmi Gazete'de yayımlandı: 26 bin 673 yeni sağlık personeli alınacakGündem
japonya
Günün Manşetleri
11 ilde BMW operasyonu
Bahçeli Meclis’te konuştu
26 bin 673 yeni sağlık personeli alınacak
50 ilde düzenlenen operasyonlarda 154 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı gelirlerin mali sisteme entegre edildiği tespit edildi
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 200 kişiye dava açıldı!
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu
Bakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi açılış programında konuştu
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı!
Çok Okunanlar
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!
Akaryakıtta indirim sinyali Akaryakıtta indirim sinyali
A101’de bu hafta kaçırılmayacak fırsat! A101’de bu hafta kaçırılmayacak fırsat!
Pazarcık’ta sabaha karşı deprem! Pazarcık’ta sabaha karşı deprem!