Japonya'daki Depremlerde Ölenlerin Sayısı Arttı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 161'e yükseldi.

Japonya'daki Depremlerde Ölenlerin Sayısı Arttı

NHK'nin haberine göre, İşikava eyaleti yetkilileri, ocak ayının ilk haftasında medyana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 161'e çıktığını, 103 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Öte yandan yetkililer, depremin etkili olduğu bölgelerde süren yoğun kar yağışından dolayı hasarlı binalara karşı uyarılarda bulunurken Japonya Meteoroloji Ajansı, insanları, ulaşım sistemlerinde aksamalar, elektrik telleri ve ağaçlarda kar birikintisinin yanı sıra diğer olası tehlikelere karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Japonya'da 7,4 Büyüklüğünde DepremJaponya'da 7,4 Büyüklüğünde DepremDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# japonya # deprem
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