Japonya'dan ABD’ye net mesaj: Taviz vermeyiz!

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ithalat tarifelerine ilişkin baskılarına karşı net bir tutum sergiledi. Başbakan İşiba Şigeru, parlamento oturumunda yaptığı açıklamada, ticaret müzakerelerinin hızlı ilerlemesi uğruna taviz vermeyeceklerini belirtti.

Başbakan İşiba, ABD’nin otomobil, çelik ve alüminyum gibi ürünlere yönelik gümrük tarifelerini artırma kararına karşılık Japonya’nın misilleme tarifesi uygulamayı planlamadığını da vurguladı.

“MİSİLLEME ENFLASYONU ARTIRIR”

İşiba, ABD'den ithal edilen ürünlere yüksek vergi uygulamanın Japonya'daki enflasyon oranını olumsuz etkileyebileceğine işaret ederek, "Yükselen enerji ve gıda fiyatlarının gölgesinde, misilleme tarifelerinin ulusal çıkarlarımıza hizmet edeceğini düşünmüyorum" dedi.

Buna karşın Japonya’nın müzakerelerde ekonomik çıkarlarını ön planda tutacağını dile getiren İşiba, ABD ile yapılacak görüşmelerde ardışık tavizler vermeyeceklerinin altını çizdi.

Müzakerelerden sorumlu hükümet yetkilisi Akazawa Ryosei, müzakerelerin Japonya’nın çıkarlarına en uygun şekilde yürütülmesi için çaba göstereceğini söyledi. Akazawa, para politikası konularının müzakerelere dahil edilmeyeceğini, bu başlıkların iki ülkenin maliye bakanları arasında görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

“TRUMP’IN KARARI OLUMLU AMA YETERSİZ”

Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, ABD’nin misilleme yapmayan ülkeler için tarifeleri 90 gün süreyle askıya alma kararını “olumlu bir gelişme” olarak nitelendirdi. Ancak Washington’un çelik, alüminyum ve otomobil parçalarına yönelik diğer tarifeleri de gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan İşiba, ABD’nin gümrük tarifelerinin Japonya’nın ihracata dayalı ekonomisi üzerindeki olası etkilerini azaltmak için her türlü adımı atacaklarını söyledi. Tarife konularını ele alacak bakanlar düzeyinde görüşmelere başlanacağını belirten İşiba, bu doğrultuda ABD ile diplomatik temasların hızlandırıldığını kaydetti.

Japon yetkili Akazawa Ryosei’nin, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmek üzere bu hafta içinde Washington’a gideceği bildirildi.

Trump yönetimi, 2 Nisan’da yaptığı açıklamayla diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulanacağını duyurmuş, Çin’e uygulanan tarifeleri %125’e kadar yükseltmişti. Diğer ülkeler için öngörülen ek vergilerin ise 90 gün süreyle askıya alındığı belirtilmişti.