Japonya'dan PKK Kararı! Terör Örgütleri Listesine Eklediler

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre, Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı Uluslararası Terör Örgütleri listesini güncelledi. Teşkilatın İnternet sitesinde yer alan listeye, terör örgütü PKK da eklendi.

Büyükelçilğin açıklamasında, Japon hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılından bu yana "mal varlığı dondurulması gereken terörist örgüt" olarak tanıdığı ve terör eylemlerini kınadığı hatırlatıldı. “Japon hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur.” denildi.

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı’nın terör örgütleri listesinin daha önceki güncellemelerinde, PKK’ya yer verilmemişti.