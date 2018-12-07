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Jeffery'nin insansız Suriye politikası

3 Aralık tarihinde Dışişleri basın toplantısında konuşan Jeffery, Amerikan yönetiminin Suriyeli mültecilere ilişkin ikiyüzlü tavrını açıkça dile getirdi. İşte Jeffrey'nin insansız Suriye politikasını dile getirdiği 3 Aralık tarihli basın toplantısı...

Jeffery'nin insansız Suriye politikası

Ankara'da temaslarda bulunan Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffery, Suriye krizinde Washington yönetiminin çözüm istemeyen tavrını açıkça ortaya koydu.

3 Aralık tarihinde Dışişleri basın toplantısında konuşan Jeffery, Amerikan yönetiminin Suriyeli mültecilere ilişkin ikiyüzlü tavrını açıkça dile getirdi.

Suriyelilerin evlerine dönmesi ve ülkenin yeniden inşa edilmesini "Şam yönetimine meşruiyet katacağı" gerekçesiyle istemediklerini vurgulayan Jeffery, "politik süreç ilerleyen kadar bu gerçekleşmeyecek" dedi.

Jeffery'nin işaret ettiği "politik süreç" ise PKK/PYD'ye siyaset  arenasında alan açmaktan geçiyor. Jeffery, Amerika'nın Suriye ajandasıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunuyor.

Etiketler; #james jeffery #suriye #abd #3 aralık
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