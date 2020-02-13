Jeffrey Rusya ve İran'ı suçladı

James Jeffrey, Astana ortakları Rusya ve İran’ı hedef gösterdi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara Şam arasında İdlib gerginliği sürerken 11 Şubat günü Türkiye’ye geldi. Jeffrey, 12 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında çeşitli temaslarda bulundu.

Jeffrey görüşmelerin ardından katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yaptı. ABD’nin Suriye Temsilcisi, İdlib konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Jefrrey, açıklamasında Suriye’de çözüm için adım atan Astana ortakları Rusya ve İran’ı İdlib’deki gerginlik üzerinden hedef aldı.

James Jeffrey, Suriye’de karışıklığın Rusya ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan kaynaklandığını da iddia etti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, terör örgütü YPG-PKK’nın Fırat’ın doğusundan çekilme sürecine ilişkin de konuştu. ABD’nin Türkiye ile vardığı anlaşmaya uyduğunu öne sürdü.



ulusal.com.tr