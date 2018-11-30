Temsilciler meclisindeki oturumda konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey "Türkiye'nin Esad'ı devirmek istediğini düşünmüyorum" dedi. Jeffrey Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerinden tedirginlik duyduklarını da ifade etti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'nin Esad'ı devirmek istediğini düşünmüyorum" dedi.



Jeffrey, ülkesinin Temsilciler Meclisi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Komitesi'nde 29 Kasım'da senatörlerin sorularını yanıtladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.



Oturumun soru cevap kısmında Temsilciler Meclisi üyesi Jerry Connolly'nin sorusu üzerine ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Türkiye'nin Suriye'de farklı kaynakları tehlike olarak gördüğünü söyledi.



Jeffrey, "Türkiye'de 9 yıl görev yaptım. Türkiye Hükümeti'nin resmi siyasetinin Esad rejimini devirmek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Suriye'deki farklı kaynakları hayati tehlike olarak görüyor. Bunlardan biri de Suriye Hükümeti." dedi.



Jeffrey konuşmasında, Esad'ı devirme hedefinin uluslararası toplum tarafından da gereken desteği görmediği belirtti. Jeffery, ABD'nin siyasetinin rejim değişikliği ya da kişilerle ilgili olmadığını öne sürdü.



ABD'li temsilci yazılı olarak sunduğu ifadesinde Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına da değindi.



Jeffrey, "Türkiye SDG ile PKK arasındaki bağlantılara dikkat çekiyor ve bu talihsiz vakalar, IŞİD'i yenme ve Suriye'deki diğer hedeflerimizin eşgüdümünü sağlamaktan alıkoyuyor" dedi. Jeffrey, Amerikan askeri personelinin bulunduğu bölgelerde Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerin tedirginlik yarattığını da sözlerine ekledi.







ulusal.com.tr