Jens Stoltenberg'den Ukrayna'ya dikkat çeken tavsiye

Kısa süre önce NATO Genel Sekreterliği förevini devreden Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

Financial Times gazetesinin haberine göre Stoltenberg, Ukrayna’nın toprak kaybıyla ilgili reel durumu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna sorunun çözümüne yönelik olası seçenekleri değerlendiren Stoltenberg, Sovyet-Finlandiya savaşı deneyimine dikkat çekti.

"Finlandiya 1939'da Sovyetler Birliği'yle savaştı. Savaş, Finlandiya'nın topraklarının yüzde 10'unu kaybetmesiyle sona erdi" diyen eski genel sekreter, Kiev'in de mevcut bölgesel gerçekleri tanımayı düşünmesi gerektiğini belirtti.