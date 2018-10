Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın evine şüpheli iki paket gönderildiği bildirildi.

Amerika'da bu hafta içinde Demokrat Partinin önemli isimlerine ve CNN'e gönderilen şüpheli paketlerin bu seferki adresi, ABD'nin eski Başkanı Yardımcısı Biden oldu.



Polis, Biden'a gönderilen paketlerden birinin Wilmington, diğerinin de New Castle'daki postanelerde tespit edildiğini duyurdu.

Paketlerin, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese gönderilen ve içinde patlayıcı madde bulunan paketlerle bağlantısı olup olmadığı soruşturuluyor.



ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplumumuzda gördüğümüz öfkenin büyük bölümü, benim 'sahte haberler' dediğim ana akım medyanın kasıtlı olarak yaptığı yanlış ve hatalı haberlerinden kaynaklanıyor. Bu öfke, o kadar kötü ve nefret dolu bir hal aldı ki artık bir tarifi yok. Ana akım medya kendine çekidüzen vermeli, hızlıca!" ifadelerini kullandı.



Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti.

Amerikan Gizli Servisi, iki eski başkanın evindeki paketlerin, "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı. Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.



Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzer bir paket gönderildiğini açıklamıştı.



Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.



Son olarak bu sabah, New York'ta aktör Robert De Niro'nun sahibi olduğu restorana şüpheli bir paket gönderilmişti.