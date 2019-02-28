Venezuela'nın önerisi Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de devam eden İnsan Hakları oturumlarında tartışıldı. Kürsüye çıkan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Maduro ile Trump'ın görüşebileceğini söyledi. Cevap ABD'den geldi. ABD tarafı "biz Guaido ile görüşeceğiz" dedi. ayrıca, Arreaza verdiği röportajda "Türk insanıyla artık kardeş olduklarını" söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu.



Arreaza konuşmasında, Venezuela'nın ABD tarafından ablukaya alındığını belirtti. ABD'nin ülkesinin 30 milyar dolarlık varlığına el koyduğunun altını çizdi.



Dışişleri Bakanı, İngiltere'nin 1,5 milyar, Belçika'nın da 1,4 milyar dolar tutarındaki mal varlıklarını bloke ettiğini aktardı.



Arreaza, "İnsan Hakları Konseyi, Venezuela ve Küba'ya yönelik ablukaya karşı sesini yükseltmek zorunda." dedi.



Venezuela Dışişleri Bakanı ayrıca Maduro ile Trump'ın da görüşebileceklerini söyledi.





Arreaza'nın bu önerisine ise ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas Wood'tan yanıt geldi.



Wood, "Başkan Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido. Maduro rejimi kabul edilemez ve biz tanımıyoruz" dedi.



Venezuela Dışişleri Bakanı yaptığı teklifin ABD tarafından reddedilmesine sert tepki gösterdi. Arreaze, "Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar" şeklinde konuştu.



Arreaze, Anadolu Ajansı muhabirinin sorusu üzerine " Türk insanı bizim kardeşimiz oldu. Başkan Erdoğan, hem Venezuela ile hem de Birleşmiş Milletler'in ülkeme yönelik herhangi bir saldırganlığın önlenmesi bağlamındaki prensipleriyle, dayanışma gösteriyor" ifadesini kullandı.



Venezuelalı Bakan konuşma için kürsüye çıktığında küçük bir grup protesto amaçlı salon dışına çıktı. Arieza'nın konuşmasının ardından kuruldaki yetkililer alkışlarla Venezuela Dışişleri Bakanı'na destek verdi.





ulusal.com.tr