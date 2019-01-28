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Juan Guaido, Maduro'yu nasıl devirmeye çalıştığını anlattı

Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro'yu nasıl devirmeye çalıştığını Washington Post'a anlattı. Guaido, askeri kanatla yaptığı görüşmelerden Amerikalı destekçilerine kadar birçok bilgi verdi

Juan Guaido, Maduro'yu nasıl devirmeye çalıştığını anlattı

Venezuela'daki Amerikan destekli darbe girişiminin aktörü Juan Guaido, Washington Post'a Maduro'yu nasıl devirmeye çalıştığını anlattı.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido, "gayrimeşru" olarak tanımladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu devirmek için askeri kanatla görüşmeler yaptığını söyledi.

Orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü belirten Guaido, kişisel güvenlik endişesi nedeni ile görüşmelerin "ihtiyat içerisinde" yapıldığını belirtti.

Guaido demecinde, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptığını da söyledi. ABD temsilciliğine, Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014'te Amerika'ya sığınan Carlos Vecchio'yu getirdiğini ifade etti.

Ayrıca bazı Amerikalı siyasetçilerin de kendi hükümetine destek verdiğini açıklayan Guaido, Illinois, Florida ve New Jersey senatörleri ile görüştüğünü kaydetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela #Juan Guaido #washington post #maduro
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