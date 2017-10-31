Afganistan'ın başkenti Kabil'de büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede şiddetli bir patlama oldu.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Avustrayla Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.



Olayın çevreye büyük hasar verdiği belirtilirken yaşanan patlamada Afganistan Sağlık bakanlığı, 14 kişi hayatını kaybettiğini 13 kişi de yaralandığını açıkladı.





Reuters'in bildirdiğine göre saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, Afganistan’da Kabil Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Bass, "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu." demişti.