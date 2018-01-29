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Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı düzenlendi. 5 Afgan askeri hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.

Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe düzenlenen saldırıda 5 Afgan askerinin hayatını kaybetti. 

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 silahlı saldırganın Kabil'in batısındaki 111. ulusal askeri birliğe girmeye çalıştığı belirtildi. 

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, karanlıktan yararlanan saldırganlardan birinin askeri bölge girişinde üzerindeki bombayı patlattığını kaydetti. 

Veziri, 4 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın sağ yakalandığını ifade etti. 

Saldırıda Afgan askerlerinden 5'i yaşamını yitirdi, 10'u yaralandı. Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı. 

Geçen cumartesi günü Kabil'deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda çoğunluğu sivil 103 kişi hayatını kaybetmiş, 235 kişi de yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmişti. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Afganistan #kabil
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