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Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kabil'de bombalı saldırı

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş saldırgandan birinin, bomba yüklü araçla Kabil'in Dispiçeri bölgesinde İngiliz güvenlik şirketi G4S'nin giriş kapısını hedef aldığını belirtti.

Bombalı saldırının ardından diğer dört saldırganın şirkete girerek güvenlik görevlileriyle çatıştığını ifade eden Mücahit, yaklaşık 10 saat süren çatışmanın ardından dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Mücahit, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında yabancıların da bulunduğu 29 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #kabil #bombalı saldırı
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