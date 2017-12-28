Afganistan'ın başkenti Kabil'den bir patlama haberi geldi. Patlama Kabil'de bir kültür merkezi yakınlarında gerçekleşti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kültür merkezine düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi öldü.



İçişleri Bakanlığı sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.



Saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, yaralı sayısının da 30 olduğunu kaydetti.



İki bomba daha patladı

Rahimi, saldırının, kültür merkezinde öğrencilerin toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve saldırının ardından kültür merkezi binasının yakınına yerleştirilen iki bombanın daha patlatıldığını bildirdi.



İstiklal Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.



Afganistan Devlet Başkanlığı saldırıyı kınadı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban, saldırı ile bağlantısı bulunmadığını açıkladı.



Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinin içinde, haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.