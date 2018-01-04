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Kabil'de intihar saldırısı: 10 ölü, 15 yaralı

Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kabil'de intihar saldırısı: 10 ölü, 15 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Banayi bölgesinde polis aracına yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kabil #Afganistan
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