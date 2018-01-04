Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.



Emniyet yetkilileri, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Banayi bölgesinde polis aracına yaklaşarak patlattığını belirtti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.