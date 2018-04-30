Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte intihar saldırısında 8'i gazeteci 25 kişi hayatını kaybetti. 45 kişinin de yaralandığı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çifte intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 8'i gazeteci 25 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.



Afganistanlı yetkililer saldırının istihbarat kuruluşlarının,elçiliklerin ve NATO merkezinin bulunduğu Şaş Darak bölgesinde sabah saatlerinde yapıldığını açıkladı.



45 kişinin de yaralandığı saldırılarda, yaralıların bir kısmının durumunun kritik olduğu, bu nedenle ölü sayısının aratabileceği ifade edildi.



İçişleri Bakanlığı ilk saldırının motorsikletli bir saldırganın kendini infilak ettirmesi sonucu yaşandığını belirtti.



Emniyet güçleri, ikinci saldırının ilk patlamadan birkaç dakika sonra yaşandığını bildirdi.



Polis yetkilisi, "İntihar saldırganı gazeteci kılığına girmişti ve kendisini kalabalığın ortasında patlattı" dedi, saldırının alana gelen gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını söyledi.



Öte yandan saldırıyı IŞİD üstlendi.



AFP FOTO MUHABİRİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ



Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında AFP foto muhabiri Shah Marai'nin de bulunduğu öğrenildi. Haberi, AFP ajansı resmi twitter hesabından duyurdu.



