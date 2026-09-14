Kabus sürüyor: Salgında can kaybı binleri aştı, ölüm oranı yüzde 50'ye dayandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde süren Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 7 bin 200'e, can kaybı ise 3 bin 475'e ulaştı. Salgının ölüm oranı yüzde 48,3'e yükselirken hastalık ülkedeki 7 eyaletin 62 bölgesine yayılmış durumda.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kabus sürüyor: Salgında can kaybı binleri aştı, ölüm oranı yüzde 50'ye dayandı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında son veriler açıklandı. KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı rakamlara göre doğrulanan vaka sayısı 7 bin 200'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 475'e yükseldi.

Bakanlık verilerine göre salgın, ülkedeki 7 eyaletin 62 bölgesine kadar yayılmış durumda. Salgının başlangıcından bu yana doğrulanan 7 bin 200 vakadan 3 bin 475'i hayatını kaybetti, 1712 kişi ise iyileşti. Bu rakamlarla birlikte salgındaki ölüm oranı yüzde 48,3 olarak güncellendi.

Salgının merkez üssü konumundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinin yanı sıra hastalığın yeni görüldüğü ve risk taşıyan bölgelerde gözetim çalışmaları sürdürülüyor.

EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE CANA MAL OLDU

Kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında, Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı olarak görülen salgınlarla gündeme gelmişti. KDC'deki salgının, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde ortaya çıkması nedeniyle hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden yayılma göstermişti. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında yaşanan salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

SALGIN MAYIS AYINDA İLAN EDİLMİŞTİ

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün tespit edilmesinin ardından ülkede 15 Mayıs'ta resmi olarak salgın ilan edilmişti. Sağlık yetkilileri, mayıs ayında ortaya çıkan "Bundibugyo" Ebola varyantı için henüz onaylanmış bir tedavi ya da aşı bulunmadığını belirtiyor.

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