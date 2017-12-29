Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde Kıptilere ait bir kilisenin önünde silahlı çatışma yaşandı.
Kiliseyi hedef alan iki saldırgan güvenlik güçleriyle çatıştı.
Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yaşamını yitirenlerden 2'sinin polis olduğu iddia edildi.
Saldırganlardan birinin polis tarafından öldürüldüğü diğerinin ise kaçtığı ifade ediliyor.
Mısır'da 93 milyonluk nüfusun yüzde 10'nu oluşturan Kıptileri terör örgütü IŞİD hedef alıyor.
ulusal.com.tr
Mısır'ın başkenti Kahire'de kiliseye saldırı düzenlemeye çalışan silahlı iki kişi polisle çatıştı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlardan biri kaçtı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde Kıptilere ait bir kilisenin önünde silahlı çatışma yaşandı.
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