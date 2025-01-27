Kahve fiyatları rekor tazeliyor: Trump etkisi

Daha önce Brezilya ve Vietnam’daki kurak hava koşulları nedeniyle sıkılaşan arz görünümü kahve fiyatlarında yükselişe neden olmuştu. Trump’ın açıklamalarıyla bu eğilim hız kazandı. Uzmanlar, Kolombiya’nın kahve üretimindeki önemli rolüne dikkat çekerek, arz endişelerinin fiyatlardaki yükselişi desteklediğini ifade etti.

KURAKLIK VE KAHVE ÜRETİMİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kahve fiyatlarındaki artış trendinin bir süredir devam ettiğini belirtti. Ergezen, özellikle Vietnam ve Brezilya’daki olumsuz hava koşullarının üretimi düşürdüğünü ve üreticilerin satışta temkinli davranmasının fiyatları yükselttiğini söyledi.

"Vietnam, dünyanın en büyük robusta kahve üreticilerinden biri. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz hava koşulları, rekolteyi ciddi şekilde etkiledi. Üreticiler ise fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle satış yapmaktan kaçınıyor," diye konuşan Ergezen, bu durumun fiyat artışında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

2024’te Brezilya’da kahve rekoltesinin düşeceğine dair beklentilerin güçlendiğini aktaran Ergezen, "Kurak hava koşulları, kahve ağaçlarının çiçeklenmesini olumsuz etkiliyor. Rekoltede düşüş ve arzın azalması, kahve fiyatlarını yukarı çekiyor," dedi.

Ergezen, Vietnam’da başlayan rekolte düşüşünün Brezilya ile devam ettiğini, bu iki ülkenin dünyanın en büyük kahve ihracatçıları arasında yer aldığını hatırlatarak, "Arz azalması devam ederse kahve fiyatlarının 4 dolar veya üzerine çıkması sürpriz olmaz," değerlendirmesinde bulundu.