Kahve fiyatları rekor tazeliyor: Trump etkisi

Kahvenin libre fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamaları sonrası tarihi bir zirveye ulaştı.  Intercontinental Exchange'te işlem gören kahve, 3,55 dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kahve fiyatları rekor tazeliyor: Trump etkisi
Yayınlanma:

Daha önce Brezilya ve Vietnam’daki kurak hava koşulları nedeniyle sıkılaşan arz görünümü kahve fiyatlarında yükselişe neden olmuştu. Trump’ın açıklamalarıyla bu eğilim hız kazandı. Uzmanlar, Kolombiya’nın kahve üretimindeki önemli rolüne dikkat çekerek, arz endişelerinin fiyatlardaki yükselişi desteklediğini ifade etti.

KURAKLIK VE KAHVE ÜRETİMİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kahve fiyatlarındaki artış trendinin bir süredir devam ettiğini belirtti. Ergezen, özellikle Vietnam ve Brezilya’daki olumsuz hava koşullarının üretimi düşürdüğünü ve üreticilerin satışta temkinli davranmasının fiyatları yükselttiğini söyledi.

"Vietnam, dünyanın en büyük robusta kahve üreticilerinden biri. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz hava koşulları, rekolteyi ciddi şekilde etkiledi. Üreticiler ise fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle satış yapmaktan kaçınıyor," diye konuşan Ergezen, bu durumun fiyat artışında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

2024’te Brezilya’da kahve rekoltesinin düşeceğine dair beklentilerin güçlendiğini aktaran Ergezen, "Kurak hava koşulları, kahve ağaçlarının çiçeklenmesini olumsuz etkiliyor. Rekoltede düşüş ve arzın azalması, kahve fiyatlarını yukarı çekiyor," dedi.

Ergezen, Vietnam’da başlayan rekolte düşüşünün Brezilya ile devam ettiğini, bu iki ülkenin dünyanın en büyük kahve ihracatçıları arasında yer aldığını hatırlatarak, "Arz azalması devam ederse kahve fiyatlarının 4 dolar veya üzerine çıkması sürpriz olmaz," değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: "Yoksa yine ölüm, yine yıkım!"Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: "Yoksa yine ölüm, yine yıkım!"Bilim ve Teknoloji

Kaynak: Anadolu Ajansı

kahve donald trump
Günün Manşetleri
"LGBT ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri yolda"
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!
MİT ve USOM’dan dev siber operasyon
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kolombiya liderinden Trump'a tarihi mektup!
"Demirtaş ve Özdağ'a sevgi, saygılarımı yolluyorum"
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
İşte güncel altın fiyatları
Kartalkaya yangın faciası soruşturması büyüyor
Çok Okunanlar
Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı