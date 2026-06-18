Kalibaf: “ABD ve Siyonist rejimi yendik”

Tahran merkezli yayın yapan İran devlet televizyonu, üst düzey bir ABD'li yetkilinin iki ülke arasındaki taslak metni ilk kez kamuoyuyla paylaşmasıyla eş zamanlı olarak Kalibaf ile gerçekleştirilen özel röportajı ekranlara taşıdı.

Röportajda, mevcut diyalog sürecinin geçmişteki temaslardan tamamen farklı bir zemine oturduğu belirtildi. Kalibaf, sahadaki fiili durumun diplomatik görüşmeleri doğrudan şekillendirdiğini şu sözlerle aktardı:“Şimdiki müzakerelerin önceki dönemlerden farkı, sahadaki zaferin müzakereye dayanak oluşturmasıdır. Silahlı kuvvetlerimiz düşman karşısında galip gelmiştir.”

Diplomatik temasların arka planında devam eden şiddetli askeri eylemlerin boyutu da açıklamalarla gün yüzüne çıktı. Kalibaf, "Müzakereler sırasında düşmanın Fars Körfezi’ndeki eylemlerine cevap verdik. Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan iki düşman fırkateyn vuruldu ve yandı. Öte yandan düşman uçaklarının kalktığı tüm havalimanları bulundukları ülkelerde vuruldu. Bu olaylar müzakereler devam ederken meydana geldi. İsrail Dahiye’yi vurduğunda ABD’ye karşılık vereceğimiz hususunda tehdit ettik ve ültimatom verdik, taleplerimizin kabul edilmesini istedik. Ardından ABD Başkanı, Netanyahu’nun Dahiye’ye saldırma hakkının bulunmadığına dair paylaşım yapmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL ÇATIŞMADAN KÜRESEL GÜÇ SAVAŞINA

Sürecin uluslararası çapına vurgu yapan İran Meclis Başkanı, karşılarında dünyanın en büyük güçlerinin bulunduğunu belirtti. Savaşın sınırları aştığını ve hedeflerin engellendiğini ifade ederek “Dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri olarak bir numaralı gücü İsrail ile birlikte karşımıza çıktı. Bu savaşın çatışma sahnesi küresel etkiler doğurdu ve bu uluslararası bir konuydu. Gelişmeler bölgesel olabilir ancak etkileri küresel boyuttadır. ABD ve İsrail’in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermedik. ABD ve Siyonist rejimi yendik.” dedi.

Diplomatik kazanımların doğrudan askeri stratejilerin bir sonucu olduğunu savunan Kalibaf “Benim işim diplomasi değil ben bir savaşçıyım. Diplomasiyi savaşçı ruhuyla yürütüyorum. Askeri eylemle elde etmek istediğimiz şeyleri hatta daha fazlasını müzakere ile başardık. Savaşı kazandık ve kazanımlar müzakerelerde şekillenecektir.” ifadelerini kullandı.