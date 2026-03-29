Kalibaf: "ABD'nin kara işgalini bekliyoruz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail ile süregelen savaşın birinci ayında halka hitap etti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kalibaf: "ABD'nin kara işgalini bekliyoruz"
Kalibaf, ABD'nin diplomatik kanalları kullanarak yürüttüğü faaliyetlerin bir "maske" olduğunu savundu. Düşmanın gizli bir kara operasyonu hazırlığında olduğunu belirten Meclis Başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bu senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olduğunu ifade etti. Kalibaf, "Adamlarımız Amerikan birliklerinin karadan girmesini bekliyor; onları yıkıma uğratmaya ve bölgedeki müttefiklerini kalıcı olarak cezalandırmaya hazırlar" dedi.

15 MADDELİK ŞARTLARA "TESLİMİYET" REDDİ

ABD'nin Pakistan üzerinden ilettiği 15 maddelik çözüm teklifine de değinen Kalibaf, bu listeyi bir "teslimiyet belgesi" olarak nitelendirdi.

Washington'ın savaş sahasında elde edemediği kazanımları diplomasi yoluyla almaya çalıştığını belirten Kalibaf, İran'ın cevabını şu sözlerle özetledi:

"Amerikalılar İran’ın teslim olmasını istediği sürece, evlatlarınızın cevabı nettir: ‘Aşağılanmayı kabul etmek bizden uzak olsun."

ASKERİ KAPASİTE VE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Ülkenin "büyük bir dünya savaşı" içinde olduğunu ifade eden Kalibaf, İran'ın askeri tahkimatı ve ordunun moral durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

Füzelerin hedeflere yönelik konuşlandırıldığı ve ateş gücünün kesintisiz devam ettiği bildirdi.

Düşman ordusunun zayıf noktalarının bilindiği ve karşı taraftaki "korku etkilerinin" net bir şekilde gözlemlendiği iddia edildi.

Kalibaf, askeri başarının yanı sıra halkın meydanlardaki duruşunun, direnişin sarsılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Kalibaf, bu sürecin sonunda her saldırgan için "büyük bir ders" verileceğini belirterek konuşmasını tamamladı.

ABD Basını: İran'ın ABD üssüne saldırısında 15 asker yaralandıABD Basını: İran'ın ABD üssüne saldırısında 15 asker yaralandıDünya
Rusya’nın Rodina Partisi ve Errol Musk'tan Vatan Partisi'ne ziyaretRusya’nın Rodina Partisi ve Errol Musk'tan Vatan Partisi'ne ziyaretGündem
Plaka standartlarında yasal zorunluluklar ve denetim süreciPlaka standartlarında yasal zorunluluklar ve denetim süreciGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Kalibaf: "ABD'nin kara işgalini bekliyoruz"
ABD Karıştı! Protestolar dört bir yanı sardı!
İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı
İran, Barzani’nin evine düzenlenen saldırıyı kınadı
İçi yolcu dolu metrobüs bir anda alev aldı
İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında bebek cesedi bulundu
"Ülkeler artık taahhüt değil uygulama bekliyor"
''Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz''
Ankara'da 'sahte sevgili' çetesi çökertildi
Çok Okunanlar
Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı
Gazete manşetleri 29 Mart Pazar Gazete manşetleri 29 Mart Pazar
ABD Karıştı! Protestolar dört bir yanı sardı! ABD Karıştı! Protestolar dört bir yanı sardı!
İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı