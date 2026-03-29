Kalibaf: "ABD'nin kara işgalini bekliyoruz"

Kalibaf, ABD'nin diplomatik kanalları kullanarak yürüttüğü faaliyetlerin bir "maske" olduğunu savundu. Düşmanın gizli bir kara operasyonu hazırlığında olduğunu belirten Meclis Başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bu senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olduğunu ifade etti. Kalibaf, "Adamlarımız Amerikan birliklerinin karadan girmesini bekliyor; onları yıkıma uğratmaya ve bölgedeki müttefiklerini kalıcı olarak cezalandırmaya hazırlar" dedi.

15 MADDELİK ŞARTLARA "TESLİMİYET" REDDİ

ABD'nin Pakistan üzerinden ilettiği 15 maddelik çözüm teklifine de değinen Kalibaf, bu listeyi bir "teslimiyet belgesi" olarak nitelendirdi.

Washington'ın savaş sahasında elde edemediği kazanımları diplomasi yoluyla almaya çalıştığını belirten Kalibaf, İran'ın cevabını şu sözlerle özetledi:

"Amerikalılar İran’ın teslim olmasını istediği sürece, evlatlarınızın cevabı nettir: ‘Aşağılanmayı kabul etmek bizden uzak olsun."

ASKERİ KAPASİTE VE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Ülkenin "büyük bir dünya savaşı" içinde olduğunu ifade eden Kalibaf, İran'ın askeri tahkimatı ve ordunun moral durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

Füzelerin hedeflere yönelik konuşlandırıldığı ve ateş gücünün kesintisiz devam ettiği bildirdi.

Düşman ordusunun zayıf noktalarının bilindiği ve karşı taraftaki "korku etkilerinin" net bir şekilde gözlemlendiği iddia edildi.

Kalibaf, askeri başarının yanı sıra halkın meydanlardaki duruşunun, direnişin sarsılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Kalibaf, bu sürecin sonunda her saldırgan için "büyük bir ders" verileceğini belirterek konuşmasını tamamladı.