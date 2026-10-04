Kalibaf: İran'ın 7 şartı uygulanmadan Hürmüz Boğazı açılmayacak

Tahran'da konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin Katar arabuluculuğunda ABD'ye ilettiği teklife ilişkin, "İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi. Kalibaf'ın açıklamaları, İran resmi haber ajansı IRNA'da yer aldı. Kalibaf, Meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEK TARAFLI TALEP DÖNEMİ BİTTİ" MESAJI

ABD'lilerin medyada yer alan açıklamalarının aksine, arabulucular aracılığıyla İran'a öneride bulunduklarını belirten Kalibaf, şu ifadeleri kullandı: "Tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor."

Kalibaf, ABD'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini öne sürdü. ABD'nin iç kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla ekonomik baskı ve askeri girişimlere ek olarak tehdit söylemlerini de artırdığını savundu.

İran'ın politikasını sosyal medyada yer alan tehdit içerikli açıklamalara göre değil, gerçeklere göre belirlediğini ifade eden Kalibaf, ABD'lilerin yaptığı "çelişkili" açıklamaların İran halkının zihnini karıştırmayı amaçladığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İran heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.