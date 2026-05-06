Kalibaf’tan ABD ve İsrail’e sert çıkış: “Teslim olmayacağız!”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından ülkesinin karşı karşıya kaldığı güvenlik riskleri ve dış baskılara dair açıklamalarda bulundu.

Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in ekonomik baskı ile "İran’ı teslim almaya" çalıştığını savundu. Mevcut durumda güvenliğe yönelik dış tehditlerin ciddiyetini koruduğunu belirten Meclis Başkanı, “Askeri saldırıları, özellikle de terörist saldırı ihtimalini düşük görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ARENADA ETKİLİ OYUNCU HEDEFİ

İran'ın savaştaki "kesin zaferinin" ülkeyi uluslararası arenada etkili bir oyuncuya dönüştüreceğini öne süren Kalibaf, mevcut süreçte "yeni döneme girildiğini" vurguladı. Bu bağlamda icra makamında bulunan yöneticilerin rollerinin daha önemli hale geldiğine dikkat çekti. Savaşın ortaya çıkardığı sorunların çözümü için çok yönlü bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Kalibaf, fikir sahiplerinin çözüm önerilerine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Ülkede artan hayat pahalılığını yakından takip ettiklerini kaydeden Meclis Başkanı, ekonomik sorunlara karşı halka seslendi. Kalibaf, vatandaşların tasarruf tedbirleri uygulayarak düşmana ders vermesi gerektiğini savundu.

Bu zorlu sürecin ancak ortak bir duruşla atlatılabileceğini ifade eden Kalibaf, hem İran içinde hem de İran dışında bulunanların birlik ruhu içerisinde hareket etmesinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı.