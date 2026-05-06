Kalibaf’tan ABD ve İsrail’e sert çıkış: “Teslim olmayacağız!”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in ekonomik yaptırımlarının hedefine ulaşamayacağını vurgulayarak ülkesine yönelik yeni bir askeri veya terör saldırısı ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kalibaf’tan ABD ve İsrail’e sert çıkış: “Teslim olmayacağız!”
Yayınlanma:

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından ülkesinin karşı karşıya kaldığı güvenlik riskleri ve dış baskılara dair açıklamalarda bulundu.

Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in ekonomik baskı ile "İran’ı teslim almaya" çalıştığını savundu. Mevcut durumda güvenliğe yönelik dış tehditlerin ciddiyetini koruduğunu belirten Meclis Başkanı, “Askeri saldırıları, özellikle de terörist saldırı ihtimalini düşük görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ARENADA ETKİLİ OYUNCU HEDEFİ

İran'ın savaştaki "kesin zaferinin" ülkeyi uluslararası arenada etkili bir oyuncuya dönüştüreceğini öne süren Kalibaf, mevcut süreçte "yeni döneme girildiğini" vurguladı. Bu bağlamda icra makamında bulunan yöneticilerin rollerinin daha önemli hale geldiğine dikkat çekti. Savaşın ortaya çıkardığı sorunların çözümü için çok yönlü bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Kalibaf, fikir sahiplerinin çözüm önerilerine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Ülkede artan hayat pahalılığını yakından takip ettiklerini kaydeden Meclis Başkanı, ekonomik sorunlara karşı halka seslendi. Kalibaf, vatandaşların tasarruf tedbirleri uygulayarak düşmana ders vermesi gerektiğini savundu.

Bu zorlu sürecin ancak ortak bir duruşla atlatılabileceğini ifade eden Kalibaf, hem İran içinde hem de İran dışında bulunanların birlik ruhu içerisinde hareket etmesinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Gram Altın İçin 11 Bin TL Hedefi: Uzman İsimden Kurban Bayramı Sonrası İçin Kritik UyarıGram Altın İçin 11 Bin TL Hedefi: Uzman İsimden Kurban Bayramı Sonrası İçin Kritik UyarıEkonomi
Arda Güler ile aynı takımda mı buluşacak? Kenan Yıldız için transfer ihtimali gündemdeArda Güler ile aynı takımda mı buluşacak? Kenan Yıldız için transfer ihtimali gündemdeSpor
iran Muhammed Bagır Galibaf
Günün Manşetleri
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu...
Bakan Gürlek Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü
100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor
15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Perinçek’ten Amedspor’a Süper Lig tebriği
önemli açıklamalar
Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı!
Hürmüz'de kritik eşik!
Jandarma'dan 30 ilde narkotik operasyonu
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak! Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak!
İstanbullular dikkat: Yarın 19 ilçe karanlığa gömülecek! İstanbullular dikkat: Yarın 19 ilçe karanlığa gömülecek!
6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi 6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?