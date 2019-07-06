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Kaliforniya'da deprem

Amerika'nın Kaliforniya eyaleti, 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 7.1 büyüklüğünde depremle ikinci kez sallandı. Deprem sonucu, Ridgecrest şehrinde yangın çıktı. Eyalette artçı sarsıntılar artarak devam ediyor.

Kaliforniya'da deprem

Kaliforniya'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin, son 20 yılda eyaletteki en büyük deprem olduğu kaydedildi.

Depremin ardından gelen ilk artçı sarsıntı ise 5.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Deprem, Ridgecrest kenti ve çevresinde yangınlara sebep oldu. Karavan otoparkında çıkan yanında ağır maddi hasar meydana geldi. Bölge acil olarak tahliye edildi. Bölgedeki binlerce kişinin ise elektriği kesildi. 

ABD Jeoloji Araştırma Kurumu, daha büyük bir deprem olasılığını yüzde beş olarak değerlendirdi. 

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletin sivil savunma birimini en üst seviyede harekete geçirdiğini ve ilk yardım çalışmalarının başladığını söyledi.

Depremin, Los Angeles, Las Vegas ve Meksika'yı kapsayan geniş bir bölgede hissedildiği aktarıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #kaliforniya
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