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Kaliforniya'da sel: 5 ölü

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi

Kaliforniya'da sel: 5 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Santa Barbara Bölgesi İtfaiyesinde yetkili Dave Zaniboni, eyaletin güneyinde aralık ayında meydana gelen yangınların bitki örtüsünü yok ettiğini, bu nedenle şiddetli yağışların bölgede çamur seline neden olduğunu belirtti.

Montecito semtinde oluşan sellerde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Zaniboni, yolların kapandığını, birçok evin çamur seli altında kaldığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yapıldığını vurgulayan Zaniboni, kurtarılan bazı kişilerin tamamen çamura gömülmüş olduğunu dile getirdi.

Eyaletteki fırtına öncesi, aralık ayındaki yangından etkilenen Los Angeles bölgesinde 700 evin tahliye edilmesi zorunlu kılınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yağış #sel #kaliforniya #çamur
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