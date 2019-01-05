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Kaliforniya'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde bir bowling salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaliforniya'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bowling salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, Kaliforniya'nın Torrance kentindeki bowling salonunda silahlı saldırı yapıldığını bildirerek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılar olay yerine yakın bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, çok sayıda kişinin vurulduğunu bildirerek, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Saldırının nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Etiketler; #abd #kaliforniya #saldırı
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