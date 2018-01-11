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Kaliforniya'daki sel ve heyelan: Ölü sayısı 17 oldu

- Eyalette şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı

Kaliforniya'daki sel ve heyelan: Ölü sayısı 17 oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.
Şiddetli yağışların çamur seline neden olduğu eyaletin güneyinde arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Santa Barbara Bölge Şerifi Bill Brown, yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini, 28 kişinin yaralandığını bildirdi.
Brown, kayıp 13 kişinin aranmasına ise devam edildiğini belirtti.
Öte yandan, çamur seli altında kalan 100'den fazla evin yıkıldığı bölgede, çoğunlukla ünlülerin yaşadığı Montecito semtinde aralarında ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey'in konutunun da olduğu 300 ev hasar gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #çamur seli #ABDnin Kaliforniya eyaleti
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