Kalkışta motoru alev aldı, kargo uçağı piste çakıldı! Ölü ve yaralılar var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkışından hemen sonra düşmesiyle yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor. Kazada 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kazanın yaşandığı eyaletin Valisi Andy Beshear, Louisville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaptı.

UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü teyit eden Beshear, durumun ciddiyetini "Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor." ifadeleriyle paylaştı.

2 ÇALIŞAN KAYIP, 11 KİŞİ HASTANEDE

Vali Beshear, kazada 2 çalışandan da haber alınamadığını, yani kayıp olduklarını vurguladı. Vali, kazada yaralanan 11 kişinin ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı. Beshear ayrıca, uçakta çevredekiler için çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığı bilgisini de kaydetti.

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin derhal olay yerine intikal ettiğini ve kazanın ardından çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket halinde olan UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

