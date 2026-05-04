Kalkıştan dakikalar sonra dehşet! Uçak yerleşim yerindeki binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var

Güney Amerika ülkesinin güneydoğusunda yer alan Belo Horizonte kentinin Silveira bölgesinde, beş kişiyi taşıyan bir uçak az katlı bir binaya çarptı. Pampulha Havalimanı'ndan saat 12:16'da havalanan uçağın, binaya çakılmadan hemen önce bölge üzerinde turladığı görüldü.

Globo'nun aktardığı habere göre, kaza sonucunda pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

Bölgeye ulaşan yerel itfaiye teşkilatı, kaza bilançosuna dair detayları paylaştı. Ekiplerin yaptığı açıklamada, pilotun enkazda sıkıştığı ve uçakta bulunan diğer üç kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Uçağın çarptığı binada bulunan hiç kimsenin yaralanmaması olası bir faciayı önledi.

KALKIŞTA ZORLUK YAŞADIĞINI BİLDİRMİŞ

Kazanın hemen öncesine ait uçuş verileri ve iletişim kayıtları da ortaya çıktı. Uçağın pilotunun, henüz kalkış aşamasındayken Pampulha Havalimanı kontrol kulesiyle temasa geçerek kalkışta zorluklar yaşadığını bildirdiği öğrenildi.

Havada tutunamayan uçağın yerleşim yerine düşmesinin ardından acil durum ekipleri, saat 12:25'te hızla kaza mahalline sevk edildi.

"YAN TARAFLARA ÇARPSAYDI EVLERE İSABET EDEBİLİRDİ"

Arama kurtarma çalışmalarını olay yerinde yöneten İtfaiye Departmanından Teğmen Raul, uçağın binadaki temas noktasına dair incelemelerini paylaştı. Çarpma açısının içerideki vatandaşların hayatını kurtardığına işaret eden Teğmen Raul ''Uçak üçüncü ve dördüncü katların arasına, merdiven boşluğuna çarptı. Eğer yan taraflara çarpsaydı bazı evlere isabet edebilirdi; o dairelerde insanlar vardı." dedi.