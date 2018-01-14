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Kamerun'da trafik kazası: 21 ölü

Kamerun'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'da trafik kazası: 21 ölü

Kamerun'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ülkenin batısındaki Döşang kenti yakınlarında yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

Bölge Valisi Awa Fonka Augustine, otobüsteki 21 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti.

Augustine, yaralıların Döşang Bölge Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #kamerun #Döşang
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