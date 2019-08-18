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Kamışlı'da bomba yüklü araç patlatıldı: En az üç terörist öldü

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait kampın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi, en az 3 terörist öldü.

Kamışlı'da bomba yüklü araç patlatıldı: En az üç terörist öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın uzun süre önce "silahlı eğitim merkezi"ne dönüştürdüğü bir okulun önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Failinin henüz bilinmediği olayda en az 3 terörist öldü, birkaç terörist yaralandı. 

Haseke'nin Kamışlı ilçesi, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği ilk yerleşimler arasında yer alıyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kamışlı
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