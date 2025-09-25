Kan donduran cinayet: Oyun bağımlısı genç annesini ve kardeşlerini öldürdü

Pakistan’ın Lahor kentinde mahkeme, PUBG isimli çevrim içi oyuna bağımlılığı nedeniyle annesi, erkek kardeşi ve iki kız kardeşini öldüren 17 yaşındaki gence 100 yıl hapis cezası verdi. Yargıç, “Sanık, çevrim içi bir oyunun etkisi altında ailesinin tamamını acımasızca öldürdü” ifadelerini kullandı.

Dawn gazetesinde yer alan habere göre Pakistan’ın Lahor kentinde görülen davada 2022 yılında işlenen aile cinayetine ilişkin karar açıklandı. Mahkeme, popüler çevrim içi oyun PUBG’ye bağımlı olduğu belirtilen 17 yaşındaki Zain Ali’ye annesi, erkek kardeşi ve iki kız kardeşini öldürmesi nedeniyle toplam 100 yıl hapis cezası verdi.

Kararı açıklayan Yargıç Riaz Ahmed, sanığın olay tarihinde henüz 14 yaşında olduğunu belirterek, “Sanık, çevrim içi bir oyunun etkisi altında ailesinin tamamını acımasızca öldürdü. Yaşı nedeniyle idam cezası yerine hapis cezası alıyor.” dedi.

4 MİLYON RUPİ PARA CEZASI DA VERİLDİ

Yargıç Ahmed, sanık Zain Ali’ye annesi ve üç kardeşinin ölümünden dolayı 25’er yıl hapis cezası verildiğini, toplamda ise 100 yıl hapisle birlikte 4 milyon rupi (yaklaşık 45 bin dolar) para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Cinayete ilişkin soruşturma dosyasında, Zain’in PUBG oyununa bağımlı olduğu ve cinayetleri bu oyunun etkisi altında işlediği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

