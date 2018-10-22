Kanada'nın güneybatısındaki Port Hardy açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki liman kasabası Port Hardy'nin 218 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Deniz tabanının 11 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.



Türkiye'de meydana gelen son depremler



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız