Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik kriz karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Riyad yönetiminin Kanada Büyükelçisi'ni istenmeyen adam ilan etmesine karşı Ottowa yönetiminden "endişe duyuyoruz" açıklaması geldi.

Suudi Arabistan, Kanada'yla tüm yeni ticari ilişkileri dondurdu.



Suudi aktivistlerin serbest bırakılması için Kanada Dışişleri Bakanlığı "Suudi yetkilileri, barışçıl insan hakları aktivistlerini derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz” demişti.



Ottawa yönetiminin 'hemen serbest bırakmak' ifadesini "iç işlerine müdahale" olarak nitelendiren Riyad yönetimi, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etti.



Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi Arabistan ile ülkesi arasında gerilen diplomatik ilişkilere dair yazılı bir açıklama yaptı.



Freeland, Suudi Arabistan'ın, Kanada Büyükelçisini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtti.



Freeland "Kanada'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Riyad'da konsolosluk hizmetleri de dahil olmak üzere düzenli operasyonlarına devam ediyor. Kanada, insan haklarını savunmaya ve dünyada bu temel hakları savunan cesur kadınlar ve erkekler için çalışmaya devam edecektir." dedi.



ulusal.com.tr