Kanada'da can pazarı: Araç kalabalığın içine daldı

Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenen Filipin topluluğunun sokak festivalinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Vancouver Polis Departmanı'nın X (eski Twitter) platformunda yaptığı açıklamaya göre, bir sürücü yerel saatle 20.00 sularında aracıyla etkinlik alanındaki kalabalığın içine daldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Polis açıklamasında, olayda ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

Olayın ardından araç sürücüsünün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yerde yatan en az yedi yaralının olduğu görülüyor.