Kanada'da liseye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda başladı. Okuldaki saldırıda 6 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğuna inandıkları yakınlardaki bir evde yaptıkları incelemede 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Olayların faili olduğu düşünülen şahsın da ölü bulunduğu bildirildi. Yetkililer, ölü bulunan saldırganın, olay esnasında bölgedeki telefonlara gönderilen acil durum uyarısında "kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın" şeklinde tanımlanan kişiyle eşleştiğini doğruladı.

25 KİŞİ YARALANDI

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşan yetkililer, "2 kurban ciddi veya hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. 25 kişi ise hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle yerel tıp merkezinde değerlendiriliyor. Kalan tüm öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Okulda bulunan yaklaşık 100 öğrenci ve personelin tahliyesi güvenli şekilde sağlandı. Saldırının ardından Tumbler Ridge bölgesindeki ilk ve orta dereceli okulların bu hafta tatil edildiği duyuruldu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tumbler Ridge'de yaşanan korkunç silahlı saldırılardan dolayı çok üzgünüm. En derin taziyelerim, bu korkunç şiddet olaylarında sevdiklerini kaybeden aileler ve arkadaşlarla birlikte." dedi. Carney ayrıca, "İlk müdahale ekiplerinin cesaretine ve özverisine minnettarım. Krizde bir araya gelme yeteneğimiz ülkemizin en iyi yönü." değerlendirmesinde bulundu.

British Columbia Başbakanı David Eby ise olayı trajedi olarak nitelendirerek, "Kalplerimiz bu gece Tumbler Ridge'de, sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte. Bu akşam, insan çocuklarını biraz daha sıkı kucaklamak istemeli. Bu, önümüzdeki yıllar boyunca yankıları sürecek bir şey." ifadelerini kullandı.

KANADA TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL İKİNCİ OKUL SALDIRISI

Tumbler Ridge Belediye Başkanı Darryl Krakowka, 2 bin 400 nüfuslu küçük bir topluluk olduklarını vurgulayarak, "toplu silahlı saldırı" sonrası kenetlenme çağrısı yaptı. Krakowka, "Her kurbanı tanıyorum. 19 yıldır buradayım ve küçük bir topluluğuz. Onlara 'sakinler' demiyorum, onlara 'aile' diyorum." şeklinde konuştu.

Söz konusu olay, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, Kanada tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.