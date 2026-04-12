Kanada'dan ABD'ye rest: "O günler geride kaldı!"

Kanada Başbakanı Mark Carney, savunma tedarikinde ABD’ye olan uzun süreli bağımlılığı sona erdirmek amacıyla "Buy Canadian" (Kanada Malı Al) politikasını başlattı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kanada'dan ABD'ye rest: "O günler geride kaldı!"
Yayınlanma:

Başbakan Mark Carney, ordunun harcadığı her bir doların 70 sentinin ABD’ye gönderildiği dönemin kapandığını ilan etti. Savunma projelerinde Kanada çeliği, alüminyumu ve kerestesinin kullanılacağını ifade eden Carney, yerli iş gücünün yeni dönemdeki stratejik önceliğini saptadı. Bu girişimle ülke genelindeki toplulukların güçlendirilmesi ve dış pazarlara bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Ottawa yönetimi, ABD dışındaki ülkelere yapılan ihracatı önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkarmayı planlıyor.

KANADA GÜMRÜK TARİFELERİNDEN RAHATSIZ

Washington ile artan ticaret gerilimine değinen Carney, ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen gümrük tarifelerini "en büyük tehdit" olarak tanımladı. ABD Ticaret Temsilciliği’nin Kanada’nın bu yeni tedarik yaklaşımını "ticari bir rahatsızlık" olarak nitelendirmesine karşın Carney, Trump’ın tarifelerine karşı iç pazarda kenetlenme ve ulusal birliği koruma çağrısı yaptı.

KANADA, SAVUNMADA YERLİLİĞİ ARTIRMAK İSTİYOR

Kanada’nın yeni savunma sanayii stratejisi, iş birliklerini ABD’nin ötesine taşıyarak Avrupa Birliği ve İngiltere ile derinleştirmeyi öngörüyor. Mevcut durumda savunma ihracatının yüzde 69’u ABD ve diğer "Beş Göz" (Five Eyes) ortaklarına yönlendirilirken, yeni plan kapsamında savunma ihalelerindeki yerli payının yüzde 70’e çıkarılması hedefleniyor. Bu hamle, Kanada’nın savunma sektöründe ulusal kapasiteyi artırma ve tedarik zincirini çeşitlendirme kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kanada abd donald trump
