Kanada'dan İsrail'e 'Sumud Filosu' tepkisi: Büyükelçi Dışişleri'ne çağrılacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uygulanan şiddetin kabul edilemeyeceğini belirterek bağımsız soruşturma talep etti.

Kanada Başbakanlığının internet sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre, Başbakan Mark Carney ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog telefonda görüştü.

Görüşmenin temelini, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlere yönelik İsrail güçlerinin müdahalesi oluşturdu. Carney, filodaki Kanadalı vatandaşların da aralarında bulunduğu sivillere yönelik "korkunç muamelenin kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, olayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILIYOR

Diplomatik temasta, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konu hakkındaki açıklamalarını şiddetle kınayan Başbakan Carney, tüm sivillerin korunmasının ve insan onuruna her koşulda saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekti. Carney, sürecin başından bu yana sürdürdüğü tutumla, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail'in uyguladığı kötü muamelenin "kabul edilemez" olduğunu ifade etmiş ve İsrail Büyükelçisi'nin Kanada Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtmişti.

Diplomatik gerilime zemin hazırlayan olay, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansımıştı. Ben-Gvir, 20 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir görüntü yayımlamıştı. Söz konusu videoda, aktivistlerin alıkonulduğu ve tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu anlar net bir şekilde yer alıyordu. Kaydedilen bu anlar sırasında aşırı sağcı Ben-Gvir'in bizzat "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

