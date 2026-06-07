Kandilli Rasathanesi depremi 5,3 olarak duyurdu! Kayalar yollara devrildi

Yunan adalarında saniyeler arayla meydana gelen iki güçlü sarsıntı, siber deprem izleme istasyonlarını teyakkuza geçirdi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı depremler, çevre illerde ve sahil şeridinde fahiş bir korku yaratarak vatandaşları sokaklara döktü. Uluslararası deprem izleme merkezleri, bölgedeki artçı sarsıntı grafiklerini saniye saniye siber veri tabanlarına işlemeye başladı.

ATİNA JEODİNAMİK ENSTİTÜSÜ: EĞRİBOZ ADASI PEŞ PEŞE VURULDU

Yunanistan'ın resmi sismolojik otoritesi Atina Jeodinamik Enstitüsü'nün siber veri ağlarından aktardığı son dakika bilgilere göre, sarsıntıların merkez üssü başkent Atina'nın kuzeydoğu aksında yer alan stratejik Eğriboz (Evia) Adası olarak saptandı. Enstitü, adada yer kabuğunun sığ derinliklerinde büyüklüğü 5.0 civarında olan iki fahiş depremin çok kısa zaman aralıklarıyla peş peşe tetiklendiğini duyurdu. Adadaki yerel asayiş birimlerine herhangi bir fiziki yaralanma ya da bina yıkımı siber ihbarı ulaşmadığı bildirildi.

KAYA DÜŞMESİ İHBARLARI ALINDI: ATİNA'DA SİSMİK ŞOK

Depremin fahiş enerjisi yerleşim yerlerinde büyük bir sarsıntı hissi yaratırken, adanın engebeli ve dağlık topoğrafyasında fiziki hasarlara yol açtı. Bölgedeki sivil savunma ekipleri, sarsıntının şiddetiyle yollara ve tarım arazilerine fahiş boyutta kaya düşmesi olaylarının yaşandığına dair çok sayıda ihbar aldıklarını doğruladı. Karayolları ekipleri düşen kütleleri temizlemek için sahaya inerken, depremin merkez üssüne tam 130 kilometre uzaklıkta bulunan başkent Atina'da da sismik dalgaların fahiş şekilde hissedilmesi şehirde kısa süreli panik yarattı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BOYUTUNU 5,3 OLARAK ÖLÇTÜ

Türkiye'nin köklü sismoloji kurumu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Ege Denizi'ndeki siber sismograf ağları üzerinden bölgedeki kırılmayı anında analiz etti. Kandilli Rasathanesi, kendi siber ölçüm cihazlarının yeraltından aldığı sismik veriler doğrultusunda Yunanistan'da meydana gelen en güçlü sarsıntının büyüklüğünü net 5,3 olarak siber kamuoyuna ilan etti. Türk deprem uzmanları, sarsıntının Ege kıyılarımızda çok hafif mikro salınımlar dışında fahiş bir etki yaratmadığını, ancak bölgedeki fay mekanizmasının siber takibinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.